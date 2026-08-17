La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) reclamó al Poder Ejecutivo que tome medidas inmediatas frente al conflicto en el puerto de Montevideo.

También advirtió que las medidas sindicales provocan problemas de competitividad, pérdidas económicas e incumplimientos comerciales, además de afectar la imagen del país frente a negocios y posibles inversiones.

La cámara empresarial reanudó las advertencias que había realizado en julio sobre la “delicada situación operativa” de la principal terminal portuaria del país.

Cuestionó, además, la contradicción entre los esfuerzos para ampliar la inserción internacional y las dificultades que atraviesa la principal vía de salida del comercio exterior.

“En ese momento señalamos las contradicciones que existen entre los esfuerzos del país por abrir nuevos mercados externos y mantener cerrada nuestra principal vía de comercio internacional; o en promover leyes para mejorar la competitividad mientras se permite la paralización del puerto”, expresó la CIU a través de un comunicado.

Para la gremial empresarial la operativa del puerto capitalino representa una condición necesaria para que las políticas destinadas a mejorar la inserción externa y la competitividad tengan resultados.

“Toda política pública será inútil si el puerto de Montevideo no funciona con la fluidez y garantías que exige el dinamismo del comercio mundial”, sostuvo.

La credibilidad internacional

La CIU advirtió que los episodios reiterados de conflictividad pueden terminar afectando la posición de Uruguay como socio comercial y destino de inversiones.

“A un problema de competitividad, pérdidas económicas e incumplimientos comerciales, se suma la pérdida de credibilidad internacional de Uruguay para sus negocios e inversiones”, señaló la CIU.

Para la gremial este escenario es “crítico” y consideró que ya no existe margen para seguir postergando una solución. “La situación es crítica y no admite más demoras. El crecimiento social y económico del Uruguay depende también de un puerto eficiente”, afirmó.

“Es urgente que el Poder Ejecutivo adopte medidas inmediatas para solucionar este problema y evitarlo en el futuro, sin esperar la finalización de una negociación entre partes que reiteradamente caen en la conflictividad”, señaló la CIU.