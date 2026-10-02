Las exportaciones de Uruguay crecieron un 10% interanual en setiembre, según el informe de comercio exterior publicado por el Instituto Uruguay XXI, alcanzando 1.398 millones de dólares. El desempeño positivo consolida la dinámica exportadora del país y refleja una recuperación en la demanda de productos clave de la canasta exportadora nacional.

La soja se destacó como el principal producto exportado durante el mes, representando el 20% del total y generando ventas por 276 millones de dólares. Junto con la carne bovina, la celulosa y los productos lácteos, la oleaginosa concentró buena parte del valor comercializado, marcando la pauta de la oferta uruguaya hacia mercados globales.

China mantiene su condición de principal destino, con ventas por 410 millones de dólares, enfocadas en soja, carne bovina y celulosa, lo que supone un crecimiento interanual del 2%. Brasil fue el segundo mercado con 200 millones y un fuerte aumento del 25%, mientras que la Unión Europea escaló al tercer puesto con 184 millones y un impresionante crecimiento del 61%.

Estados Unidos ocupó el cuarto lugar en destinos, con exportaciones por 160 millones de dólares y un avance interanual del 14%. En contraste, Argentina registró una baja: quedó en quinto puesto con 42 millones de dólares, una disminución del 5% respecto a setiembre del año anterior.

Un aspecto relevante del informe es la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en el tejido exportador: gran parte de las compañías que colocaron productos en el exterior pertenecen a este segmento, lo que subraya el papel de las pymes en la diversificación y resiliencia del comercio exterior uruguayo. Queda por ver cómo evolucionarán estos flujos en los próximos meses, especialmente frente a la volatilidad de mercados internacionales y las condiciones climáticas que afectan a productos agroindustriales.