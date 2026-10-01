El presidente Yamandú Orsi manifestó su preocupación por el tráfico de pasta base y sus consecuencias en la sociedad uruguaya, al ser consultado por el caso del edil nacionalista Gonzalo Gómez, cuyo exasesor Pablo Leiva fue condenado por lavado de activos y tráfico de municiones.

Leiva figuraba como asesor del edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez, integrante del sector Por la Patria. En el operativo policial también fue detenido el hijo de Pablo Leiva, Lucio, también asesor de Gómez y vicepresidente de la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo del Partido Nacional.

Pablo Leiva fue detenido durante la investigación policial que culminó con la incautación de 265 kilos de drogas -141,590 kilos de pasta base y 124,154 kilos de cocaína- en una casa en el barrio Brazo Oriental. La droga está valuada en unos 3 millones de dólares

En la casa de Leiva, se incautaron también unos 3 millones de pesos, 42 mil dólares, vehículos de alta gama y municiones para fusiles Ak-47.

Leiva fue contratado en diciembre de 2025 para formar parte del equipo del edil Gómez con un salario de 52 mil pesos mensuales, pero no tenía tareas asignadas, según reconoció el propio legislador en conferencia de prensa.

Gómez manifestó que fue traicionado en su confianza, desconocía las actividades ilícitas del padre de quien era su secretario, Lucio Leiva, y admitió que fue un error contratarlo.

Orsi se mostró dispuesto a revisar el sistema de asesores y los pases en comisión de los ediles. “Creo que hay que revisar, es preocupante, pero no perdamos de vista el eje y cómo empezó esto. Una de mis preocupaciones es cómo estamos tomando el tema. No es un tema de los ediles, de los pases en comisión, por supuesto, que preocupa y los ñoquis preocupan”, indicó.

Un veneno en la sociedad

El presidente resaltó que “estamos hablando de narcotráfico, venta de pasta base, que está destruyendo a las familias, a los jóvenes de nuestro país; no perdamos el foco. Me preocupa, por supuesto, el tema de los ediles, pero me preocupa muchísimo más y felicito a quienes intervinieron; estoy felicitando a la Policía”.

Fuente: Camilo dos Santos Ayala. Camilo dos Santos Ayala

Orsi afirmó que “se está rompiendo la gente con ese veneno que es la pasta base y no lo tomemos a la ligera como que esto es un problema de ediles. Yo manifiesto, me preocupa, pero me preocupa mucho más eso y felicito a quienes tomaron las medidas para poderlos atrapar”.

“Preocupa sí el tema de los ediles, preocupa sí el tema de los ñoquis, por supuesto, ahora es peligrosísimo lo otro”, sostuvo Orsi y remarcó que el tema central es el tráfico minorista de pasta base, que “no es una droga común, es veneno y hace estragos en las familias uruguayas” .

Financiamiento de la campaña

Por otra parte, Orsi se mostró dispuesto a analizar el financiamiento de los partidos políticos. Esta semana la Mesa Política del Frente Amplio (FA) resolvió solicitar una reunión con todos los partidos políticos para promover una nueva ley sobre financiamiento de los partidos políticos, que limite el aporte que puedan hacer los privados a la campaña electoral.

El presidente destacó el reforzamiento de las fronteras con el Ejército y la adquisición de tecnología, como los radares, y además la coordinación con fuerzas de seguridad de países vecinos.