A partir del año próximo, los vecinos de Montevideo podrán optar por pagar la contribución inmobiliaria en 12 cuotas, una alternativa que propone distribuir el esfuerzo fiscal a lo largo del año y evitar picos de gasto. La novedad fue anunciada por la Dirección Financiera de la Intendencia y forma parte de una serie de medidas orientadas a facilitar el cumplimiento tributario y mejorar la gestión administrativa.

La adhesión a este nuevo esquema será voluntaria y los contribuyentes podrán elegirlo entre el 1 y el 15 de octubre a través del número de WhatsApp 099 019 500 o mediante la plataforma “mi gestión de facturas” de la Intendencia. La autoridad subraya que las otras formas de pago —al contado y en tres cuotas— seguirán disponibles para quienes no deseen modificar el calendario habitual.

Laura Tabárez, directora financiera de la Intendencia de Montevideo, explicó en el programa Arriba Gente de Canal 10 que el objetivo principal es evitar la concentración de montos elevados en tres momentos del año, lo que genera dificultades para muchos hogares y comercios. Según Tabárez, la opción de 12 cuotas busca generar mayor previsibilidad financiera para los contribuyentes.

En paralelo, la Intendencia anunció una transición hacia la emisión digital de los comprobantes de pago, con el propósito de reducir la impresión en papel y agilizar la entrega de los documentos. Los comprobantes se enviarán por vías electrónicas; no obstante, quienes prefieran la versión impresa podrán solicitarla en los centros comunales o en las redes de cobranza, proporcionando el número de cuenta corriente y el número de padrón asociado.

La medida combina una mejora en la accesibilidad del pago con una apuesta por la modernización administrativa y la sostenibilidad ambiental. Queda por verse la recepción entre los contribuyentes y el impacto real en la recaudación y en la adhesión a los canales digitales durante los próximos meses.