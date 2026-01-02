En esta noticia La postergada firma

El gobierno comienza el año con la mira puesta en la primera misión oficial del presidente Yamandú Orsi a China, el principal destino de las colocaciones de productos uruguayos y es un actor internacional fundamental en la balanza comercial. Además, la agenda del gobierno también está centrada en encarar, con renovados bríos, las negociaciones para enfrentar la postergada firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

Enero no será “un mes tranquilo”, dijo Lubetkin sobre agenda de trabajo que enfrenta la Cancillería. El viaje oficial de Orsi a China se llevará a cabo entre el 3 y el 7 de febrero de 2026 y tendrá como principales escenarios a las ciudades de Beijing y Shanghai.

Las actividades centrales de la delegación empresarial se desarrollarán los días 3 y 4 en Beijing, y los días 5 y 6 en Shanghai, donde se prevé una agenda orientada al fortalecimiento de los vínculos comerciales, la identificación de oportunidades de negocio y la promoción de la oferta exportable y de inversión de Uruguay.

Para esta misión oficial el gobierno lanzó una convocatoria para integrar la delegación empresarial, con inscripciones abiertas para cámaras de todos los sectores. Este anuncio fue recibido con beneplácito por el sector privado.

En ese sentido, Lubetkin sostuvo que el viaje presidencial apunta a “dar un salto de calidad en todos los aspectos referidos a la cooperación y el desarrollo económico y a la cooperación económica y comercial con China”.

La postergada firma

Otro de los puntos altos de la agenda es la firma del acuerdo entre el Mercosur y la UE, que debería haberse cristalizado el pasado 20 de diciembre pero que, por varias objeciones del bloque europeo, se aplazó para inicios de este año.

Lubetkin no descartó la posibilidad de que, junto al viaje a China, se dé “un doble momento extraordinario” en materia internacional con la reafirmación del acuerdo de libre comercio.

Si bien en un principio se había hablado del 12 de enero como una fecha estimada para la firma, el canciller señaló que se espera que se realice a inicios de febrero.

Por otra parte, también existen expectativas en el gobierno de Orsi por la asunción de Uruguay de la presidencia del G77 en Nueva York, también a mediados de este mes.