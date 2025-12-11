China es el principal destino de las colocaciones de productos uruguayos y es un actor internacional fundamental en la balanza comercial. Por ese motivo, todos los gobiernos buscan mejorar la relación con el gigante asiático.

A principios de noviembre el viceprimer ministro chino, Ding Xuexiang, visitó Uruguay, lo que fue visto como una señal para muy positiva para el gobierno de Orsi. El principal objetivo de la visita fue profundizar la alianza estratégica que se viene tejiendo desde hace años en materia comercial.

Con este panorama, Orsi confirmó lo que, en aquel momento, había adelantado como una posibilidad: viajará al país asiático, “muy probablemente, por febrero”.

“La idea es ir por febrero y por supuesto, con los sectores que entiendan que hay áreas para explorar”, afirmó el mandatario durante uno de los tradicionales almuerzos de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), al explicar que la misión diplomática será en compañía de empresarios, al igual que el viaje que realizó su antecesor, Luis Lacalle Pou, en noviembre de 2023.

“Estoy seguro de que hay muchos interesados o interesadas de la producción nacional en poder acompañarnos y para mí sería un honor. Sería al revés, me gustaría poder acompañarlos”, agregó.

La idea de Lacalle Pou de lograr la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay y China aparece cada vez más lejana, entre otros puntos por las prioridades que se impusieron en la administración de Xi Jinping.

De todas formas, la alianza estratégica que se selló en noviembre de 2023 y que incluyó la firma de 24 tratados y memorándums para potenciar las relaciones bilaterales en materia de comercio, energía y agro, es clave.

También lo son los acuerdos sobre cooperación económica, técnica y comercial firmados el mes pasado, durante la visita del viceprimer ministro chino. Por este motivo, el viaje de Orsi aparece como fundamental en la agenda de comercio internacional, según entienden fuentes de la actual administración.