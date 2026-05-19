China y Estados Unidos se enfrentan por la infraestructura digital en América Latina y Chile. (Fuente: Shutterstock)

Se prevé que en el transcurso de la próxima década, el mapa del poder económico global experimente transformaciones significativas. Estudios recientes realizados por organismos internacionales y consultoras financieras sugieren que Brasil y México se encuentran en la trayectoria para incrementar su relevancia entre las principales economías a nivel mundial hacia el año 2030.

Este progreso no solo conllevaría a superar a naciones que históricamente han mantenido un dominio absoluto, sino que también pretende modificar el peso estratégico de América Latina en los ámbitos económicos y políticos de carácter global.

Las economías emergentes que redefinirán el tablero global

Recientes proyecciones realizadas por firmas internacionales y bancos de inversión indican que Brasil y México se posicionarán con determinación entre las diez principales economías a nivel global en los próximos cinco años. Este cálculo, fundamentado en el PIB medido a través de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), no solo refleja la magnitud real de sus mercados internos, sino que también indica un cambio estructural significativo en el poder económico de América Latina, capaz de transformar el liderazgo clásico de varias naciones históricas.

América Latina, en un contexto de disputa incesante entre Estados Unidos, China y Rusia por la supremacía mundial, empieza a adquirir una visibilidad estratégica importante, con capacidad para influir en los grandes debates que marcarán el futuro del orden global.

El ascenso de Brasil y México no se fundamenta únicamente en su extensión territorial o en la abundancia de sus recursos, sino que se apoya en una transformación profunda de sus estructuras productivas y tecnológicas, que los presenta como actores relevantes en una economía global cada vez más segmentada.

El ascenso de Brasil y México: proyección entre las mayores economías hacia 2030. (Fuente: Montaje propio)

El nuevo orden del poder global

Especialistas en geopolítica y economía internacional coinciden en que el avance simultáneo de Brasil y México provocará un reajuste de alianzas políticas y comerciales, con consecuencias directas sobre el comercio internacional, los flujos energéticos y la diplomacia global.

En conjunto, ambos países se posicionan como nodos de conexión entre Oriente y Occidente, un rol estratégico que los convierte en actores centrales del nuevo equilibrio internacional.

Brasil consolida su protagonismo dentro del bloque BRICS, fortaleciendo la cooperación con China, India y Rusia y ampliando su margen de influencia sobre los países del sur global.

México, mientras tanto, profundiza su vínculo con América del Norte, pero adopta una postura más autónoma, ampliando acuerdos y asociaciones con Europa y Asia para reducir dependencias.

¿Cuánto valdrá el PIB de México y Brasil en 2030?

Estos valores no solo los posicionarían por encima de diversas economías europeas, sino también como líderes naturales del desarrollo en América Latina.

Brasil alcanzaría un PIB superior a los USD 4,4 billones , impulsado por el crecimiento del sector energético, la minería verde y la expansión tecnológica.

, impulsado por el crecimiento del sector energético, la minería verde y la expansión tecnológica. México, en tanto, rondaría los USD 3,6 billones, con una economía basada en innovación, manufactura avanzada y energías limpias.

Las cifras son contundentes:

América Latina gana peso global: fin del orden unipolar

El ascenso económico de Brasil y México refleja una tendencia irreversible hacia la multipolaridad, en la que el poder se reparte entre distintas regiones y no se concentra exclusivamente en los gigantes tradicionales.

Con políticas de industrialización sostenible, acuerdos energéticos estratégicos y una población joven en crecimiento, ambos países podrían redefinir la arquitectura económica mundial.

El presidente Lula da Silva en Brasil y la mandataria Claudia Sheinbaum en México comparten un mismo objetivo: convertir a sus naciones en polos de atracción global, generando empleo, innovación y estabilidad en un contexto internacional cada vez más incierto.