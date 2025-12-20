En esta noticia “Máximos esfuerzos”

El presidente Yamandú Orsi participa de la LXVII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que comenzó este sábado 20 en Foz de Iguazú y en la que uno de los temas centrales de la discusión entre los mandatarios será la postergación de la firma del acuerdo con la Unión Europea (UE).

Esta cumbre del Mercosur se realiza en medio de una gran tensión luego de los rechazos políticos de Francia, apoyados por Polonia y Hungría, a los que se sumaron las dudas de Italia, que pidió postergar la votación del tratado en el marco del Consejo Europeo.

El canciller Mario Lubetkin manifestó la “desilusión” de Uruguay por no poder firmar este acuerdo previsto inicialmente para esta cumbre, debido a la falta de consensos internos en el bloque europeo.

“Nos gustaría expresar nuestra desilusión de no poder firmarlo como estaba previsto, por la falta de consensos internos en el seno de la Unión Europea. Uruguay quedará a la espera de que el bloque europeo finalice sus trámites internos para que la presidencia pro témpore de Paraguay establezca los pasos concretos hacia la deseada firma”, expresó el canciller.

De todas formas, Lubetkin celebró la firma del acuerdo del Mercosur con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), concretada el pasado 16 de setiembre, al que calificó como un hito para la inserción internacional del bloque y una señal clara de apuesta al comercio basado en reglas.

En ese sentido, señaló que Uruguay quedará a la espera de que la Unión Europea concluya sus trámites internos, con el objetivo de que la presidencia pro tempore de Paraguay defina los pasos necesarios para avanzar hacia la firma del acuerdo.

El canciller también ratificó el interés de Uruguay por avanzar en nuevas negociaciones comerciales, especialmente con Asia, y profundizar acuerdos con socios como India, Vietnam, Indonesia, Corea y el Reino Unido. En ese sentido, concluyó que, para Uruguay, como país agroexportador, el acceso a mercados es clave para el desarrollo.

“Máximos esfuerzos”

La nueva fecha estimada para la firma del acuerdo entre el bloque regional y la UE es el 12 de enero, pero este aplazo debe ser primero aprobado por los Estados parte del Mercosur.

El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, aseguró que el gobierno uruguayo continuará haciendo los “máximos esfuerzos” para lograr que el acuerdo entre los dos bloques se concrete en enero.

La idea es que esta firma se cristalice pese a las “dificultades que provienen de Europa que no hicieron posible algo que hace unas semanas parecía que estaba más cerca de poder concretarse”.

En ese sentido, Vallcorba destacó la importancia del acuerdo con la UE no solo para el país, sino también para el Mercosur. “Hoy estamos en esa etapa final, tratando de que efectivamente se pueda concretar”, indicó.