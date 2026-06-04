La tasa de desempleo disminuyó 0,3 puntos porcentuales en abril con respecto al mes anterior, lo que implicó un total de 147.900 personas desocupadas, de acuerdo a la última medición del INE.

“En abril de 2026, para el total del país, la tasa de actividad se situó en el 64,2%, la tasa de empleo en el 59,5% y la tasa de desempleo en el 7,5%”, señala la publicación del INE. En comparación con marzo, la primera variable disminuyó en un 0,1%, mientras que la segunda aumentó en un 0,2%.

La tasa de actividad es el porcentaje de la población en edad de trabajar es decir, aquellos de 14 años o más que “participan activamente en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando activamente trabajo”, según el informe.

El índice de desempleo marcó un descenso con respecto al mes anterior (marzo), cuando estuvo en 7,8 %. También es menor a un año atrás, ya que en abril de 2025 el desempleo fue del 8.0 %. En este período, el mes en que estuvo más bajo fue julio de 2025, con 6,9 %.

Para Montevideo, estos índices fueron 65,5 %, 60,5 % y 7,6 %, respectivamente. Mientras que para el resto del país fueron 63,4 %, 58,8 % y 7,4 %, en el mismo orden.

La mayor variación presentan los datos si se discriminan por sexo. La tasa de actividad es 71,6 % en hombres y 57,4 % en mujeres. La tasa de empleo es 67,0 % y 52,4 % en mujeres. Y el desempleo, 6,4 % en hombres y 8,7 % en mujeres.