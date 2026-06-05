El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este jueves que Uruguay dio inicio al proceso administrativo y diplomático para permitir el ingreso de ciudadanos chinos sin necesidad de tramitar una visa.

El anuncio fue efectuado por el canciller Mario Lubetkin durante el acto de despedida del embajador de la República Popular China en Uruguay, Huang Yazhong, y se ejecuta por indicación del presidente Yamandú Orsi.

Según comunicó la Cancillería, la medida tiene un marcado propósito turístico y económico: se espera que la eliminación del requisito de visado facilite y aumente el flujo de visitantes desde China, un mercado en crecimiento para el turismo uruguayo. Además, la iniciativa se enmarca en un principio de reciprocidad, señaló la cartera, en respuesta a la decisión adoptada por las autoridades chinas a comienzos de 2025.

Las autoridades destacaron que el levantamiento del visado podría multiplicar la llegada de turistas asiáticos, un segmento considerado estratégico para diversificar la oferta y generar ingresos para sectores vinculados con la hospitalidad, la gastronomía y el comercio local. Desde el gobierno se anticipa que el proceso incluirá pasos técnicos y posibles ajustes normativos antes de su implementación efectiva.

El anuncio se produce en un contexto de acercamiento bilateral sostenido entre Montevideo y Beijing, que en los últimos años ha contemplado intercambios comerciales, inversiones y cooperación en diversas áreas. Fuentes oficiales subrayaron que, además del impacto inmediato en el turismo, la medida podría fortalecer los lazos políticos y económicos con China, uno de los principales socios comerciales del país.