Oddone participará de las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), una de las principales instancias de coordinación económica internacional, que nuclea a autoridades, organismos multilaterales, inversores y representantes del sector privado. Estos encuentros se desarrollarán desde hoy, lunes, hasta el sábado 18. “Tenemos una agenda muy intensa con organismos internacionales que son los financiadores en parte de la deuda uruguaya y con inversores de la deuda uruguaya”, explicó el ministro en rueda de prensa al explicar el cronograma para los próximos días. El ministro explicó que su equipo tiene previsto realizar “tres o cuatro presentaciones, con empresarios que están explorando posibilidades en Uruguay”, a lo que sumó las reuniones bilaterales tradicionales con el gobierno encabezado por Donald Trump. Por ejemplo, mañana, martes, el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, exponga sobre los marcos normativos y la comunicación en materia de inflación, relatando la experiencia local de política monetaria, que llevó a una contundente baja del Índice de Precios al Consumo. El objetivo de la misión uruguaya es mostrar que el país es el mejor posicionado de la región para absorber el shock que supone el conflicto armado entre Israel y EEUU contra Irán. “Vamos a ir a presentar dónde está Uruguay, cuáles son los desafíos, las fortalezas y cómo está preparado para enfrentar este escenario internacional complejo y evitar que su efecto sea más intenso sobre el país”, explicó Oddone. En esa línea, el gobierno definió un aumento del 7% en los combustibles, menor al impulsado en la mayoría de los países por el encarecimiento del petróleo, debido a que la inflación está hoy apenas por debajo del rango de tolerancia fijado por el Banco Central. Además, se destaca la capacidad de resiliencia de Uruguay ante shocks externos, algo que un informe de CitiGroup adjudicó a su alto nivel de reservas internacionales ,así como a una menor exposición de los subsidios energéticos en comparación con otros países de América Latina.