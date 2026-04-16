El gobierno de Yamandú Orsi realizará una revisión del consumo y la disponibilidad de los combustibles de cara al ajuste que se anunciará a fines del mes abril. Este nuevo ajusta está supeditado por el incremento que experimentó el barril de petróleo, debido al conflicto armado en Oriente Medio. En marzo el gobierno resolvió un aumento de un 7%. Además, introdujo un cambio en la metodología para fijar los precios que pasa de bimensual a mensual, lo que implica que a partir de ahora el mercado tendrá que procesar ajustes con mayor frecuencia. Para los precios que comenzarán a regir en el próximo mes mayo, las autoridades analizan el consumo a partir de este incremento, en especial durante la Semana de Turismo, explicó la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona. Cardona recordó que el aumento del 7 % respetó el tope máximo definido por el Poder Ejecutivo y que significó un esfuerzo no modificar el precio de los combustibles por encima de ese techo. “Realmente estamos haciendo un esfuerzo importante como país”, dijo la ministra quien dijo que esta coyuntura internacional coloca a Uruguay en “una situación de vulnerabilidad”. Esto obligó a seguir de cerca la llegada de conductores desde Argentina o de Brasil que cruzaron la frontera “porque el gasoil en Uruguay estaba mucho más barato”. “Uruguay por suerte tomó decisiones a tiempo en la parte energética y eso hoy nos da la realidad de que Uruguay es un país soberano en gran parte de lo que consume de energía y nos permite tomar decisiones que tienen una cintura distinta a la de otros países”, subrayó.