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Presidencia de la República emitió un comunicado oficial en el que declara alerta de nivel rojo por las condiciones meteorológicas difundidas por el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET). La medida fue adoptada por el Presidente de la República.

Según el texto, queda dispuesta la activación de la operativa del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) en la franja costera que va desde el arroyo Pando hasta la localidad de Aguas Dulces.

La declaración abarca, desde las 21:00 del 6 de agosto hasta las 04:00 del 7 de agosto, las siguientes localidades principales: Estación Atlántida, Estación La Floresta, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Tesoro, Gregorio Aznárez, La Capuera, Maldonado, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Parque Medina, Pueblo Solís, San Carlos, 19 de Abril, Castillos, Puente Valizas y Rocha, además de las localidades circundantes.

La alerta de nivel rojo implica la limitación de la movilidad en las zonas afectadas. El comunicado establece que todos los organismos del Estado, mientras dure la alerta en las áreas indicadas, deberán suspender toda actividad que esté asociada al riesgo generado por la condición meteorológica, sin afectar la retribución de los funcionarios de dichos organismos.

Se aclara que las excepciones relativas a servicios públicos esenciales (salud, seguridad, monitoreo meteorológico, entre otros) serán gestionadas por el jerarca correspondiente, quien deberá considerar el riesgo y la vulnerabilidad tanto para el personal como para la población beneficiaria del servicio.

Asimismo, Presidencia exhorta a los actores del sector privado a adoptar las mismas medidas y criterios. A la población de las zonas afectadas se le solicita seguir estrictamente las recomendaciones publicadas por el Sistema Nacional de Emergencias, mantenerse informada por los canales oficiales y atender las indicaciones de protección civil.

Recomendaciones

Respetar la limitación de la movilidad y no desplazarse salvo por razones esenciales.

Atender y difundir las directivas del SINAE y de las autoridades locales.

Asegurar objetos sueltos en viviendas y mantener precauciones frente a vientos fuertes y aumento del oleaje.

Evitar acercarse a la costa y no realizar actividades marítimas.

Comunicar emergencias a los teléfonos y canales oficiales si es necesario.

La medida busca proteger a la población y coordinar recursos frente al fenómeno meteorológico extremo que afecta la región costera.