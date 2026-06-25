En medio de una nueva caída de su gestión, el presidente Orsi convocó para este viernes, a las 10 de la mañana, con la mira puesta en resolver dos problemas que preocupan a la población: la marcha de la economía y los avances en el Plan de Seguridad Pública.

El mandatario deberá lidiar con algunas tensiones en la interna del gobierno tras el anuncio de que se desplegarán de 12 vehículos blindados del Ejército en algunos barrios con altos índices de violencia en Montevideo para luchar contra el crimen organizado.

Orsi se reunió durante esta jornada con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y anteriormente lo hizo con el ministro de Interior, Carlos Negro, para afinar los detalles del plan de patrullaje.

La reunión con ambos jerarcas tuvo como eje preparar un informe a presentar ante los demás ministros que abarca el uso y las condiciones del uso de unidades militares para patrullar los barrios más violentos de la capital.

También cómo será el trabajo entre el Ejército y la Policía y precisar si los vehículos a utilizarse serán los blindados Mamba K7 -donados por el gobierno de EEUU en febrero de 2024, durante la gestión de Luis Lacalle Pou- o pueden ser otro tipo de vehículo militar.

Polémica interna

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, aseguró que le impactó la noticia de que estos blindados militares comenzarán a patrullar los barrios con mayor “incidencia criminal”.

“Convengamos que para el conjunto de la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones o camionetas del Ejército no es una buena cosa”, dijo Castillo.

El presidente Orsi le respondió en forma enfática: “La decisión está tomada” y no se trata de “un tema de imagen, es de acción, hay que resolver”.

Luego de esta ratificación presidencial, el ministro Castillo bajó el tono de la discusión: “Ya di mi opinión, no conviene más debatir eso públicamente. El presidente marcó la posición del gobierno y hay que esperar qué pasa en el Consejo de Ministros”.

Con la mira en el gasto

El otro tema de esta reunión de gabinete será la negociación por la primera Rendición de Cuentas de esta administración.

En medio de reclamos de distintos sectores de la sociedad, Orsi reiteró que el gobierno insistirá en cuatro prioridades como la pobreza en la primera infancia, la seguridad pública, el empleo y el problema que generan las personas en situación de calle.

El MEF debe enviar el proyecto de ley a la Cámara de Diputados ante del próximo martes 30, por lo que el equipo económico ya afina los últimos detalles para una iniciativa que tendrá una reasignación de recursos, pero dentro de lo incluido en la ley de Presupuesto quinquenal.