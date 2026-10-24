La Intendencia de Montevideo informó sobre la reubicación de dos cámaras fijas destinadas a controlar la prohibición de estacionar y detenerse, que ya entraron en funcionamiento el 22 de octubre de 2026.

La medida forma parte del segundo paquete de acciones municipales orientadas a optimizar recursos y reducir la congestión en puntos clave de la ciudad.

La cámara que operaba en la intersección de avenida Italia y Avelino Miranda fue trasladada a la calle Presidente Berro y avenida Italia; en tanto la ubicada en Colonia y Fernández Crespo se instaló en General Urquiza y avenida Garibaldi.

Según la comuna, estas modificaciones responden a un análisis de flujo vehicular y a la necesidad de reforzar el control en zonas con mayor incidencia de infracciones por estacionamiento indebido.

Además, la Intendencia reubicó cinco equipos de fiscalización de velocidad y luz roja en diversos semáforos:

José Pedro Varela e Irureta Goyena (senda este hacia Uruguayana y Turini); avenida Italia (senda oeste hacia Luis Alberto de Herrera y Ayacucho, senda sur); avenida Larrañaga y José Pedro Varela (senda sur hacia avenida Millán y avenida Garzón, senda oeste); bulevar Artigas y Hocquart (senda norte a calle Caramurú y Hernani, senda este); y bulevar Batlle y Ordóñez y avenida Instrucciones (hacia avenida Joaquín Suárez y avenida Juan Carlos Blanco, senda sur).

La comuna sostuvo que los traslados buscan no solo aumentar la fiscalización, sino hacerlo de forma más eficiente para mejorar la fluidez del tránsito y la seguridad vial.

La Intendencia comunicó que la reubicación se realizó tras estudiar patrones de circulación y reportes vecinales, y anticipó que continuará evaluando la ubicación de equipos según cambios en la movilidad urbana.