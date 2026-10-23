El presidente Yamandú Orsi habló este viernes con la prensa luego de participar en la inauguración del nuevo edificio del liceo San Antonio en Salto y no esquivó las preguntas sobre seguridad.

Señaló que la violencia en el país está en ascenso y definió al incremento de homicidios —13,5% respecto al año pasado— como “un indicador” del cambio en la dinámica delictiva. Según Orsi, el crimen organizado es hoy “mucho más violento”.

Al ser consultado sobre los delitos en línea y los recientes ciberataques, el mandatario anticipó que este tipo de delitos “va a seguir aumentando” y subrayó la necesidad de adecuar la respuesta estatal. “Lo que nosotros nos tenemos que preparar”, afirmó, destacando que la lucha contra el crimen hoy pasa también por la adopción de tecnologías específicas.

Cuando un periodista le preguntó si Uruguay estaba preparado para enfrentar los ciberataques, Orsi respondió con franqueza: “Todavía no”. Admitió que el país no cuenta por ahora con todas las herramientas necesarias y señaló que el gobierno trabaja en la adquisición de tecnología para “podernos defender bastante mejor”.

La declaración presidencial marca un llamado a acelerar medidas en seguridad tanto en la calle como en el entorno digital, con inversiones en equipamiento y capacitación. Fuentes oficiales indicaron que parte de la estrategia contempla fortalecer capacidades técnicas y cooperación entre organismos para prevenir y responder incidentes.