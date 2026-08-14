El jerarca se refirió a la decisión de Cabildo Abierto de dar sus dos votos para que pueda ser aprobada la Rendición de Cuentas que empezará a debatirse en la Cámara de Diputados el próximo lunes 17. Sánchez opinó que hay puntos “que se mejoran”, pese a que hay elementos “que se dejan por el camino”.

“Hay que mirar el contexto general, yo necesitaba empujar el conjunto de los artículos de la Rendición de Cuentas y en ese proceso, como en toda negociación, uno deja algo por el camino”, destacó.

El secretario de Presidencia sostuvo que la situación no debe ser analizada “como gobierno y oposición” ya que “los que ganaron son los uruguayos”.

Explicó que previamente había entregado por escrito a Cabildo Abierto un compromiso de que en un plazo de 180 días “se pueda avanzar en un proyecto de ley que atienda la situación del endeudamiento de las familias uruguayas”.

“Nos hemos planteado que para la próxima Rendición de Cuentas puedan existir partidas de aumento para la tropa de las Fuerzas Armadas”, dijo Sánchez en una rueda de prensa que tuvo lugar en una actividad por el Día de las Pequeñas y Medianas Empresas.

Sobre los artículos del actual proyecto de ley de Rendición de Cuentas, dijo que se pretende avanzar en recursos para el Instituto Nacional de Rehabilitación para “atender” talleres de oficio para las personas privadas de libertad.

Por otra parte, Sánchez dijo que Cabildo Abierto también solicitó que las prestaciones sean por tarjeta en vez de dinero en efectivo. “Vamos a mejorar los controles para que haya una respuesta más fuerte de parte del Estado en el control de que los niños que estén sujetos a estas prestaciones tengan la correcta alimentación y acceso a la salud”, explicó.

Para Sánchez, el partido liderado por el general retirado Guido Manini Ríos “construyó un acuerdo sobre la base de puntos que les parecían interesantes”, a la vez que el gobierno entendió que ninguna de estas cuestiones “eran dificultades para el avance”.