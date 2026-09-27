El presidente Yamandú Orsi, de regreso de su participación en la Asamblea General de la ONU, planteó este sábado en conferencia de prensa un llamado a la prudencia frente a la investigación que derivó en la condena de un asesor de un edil del Partido Nacional por lavado de activos en un caso vinculado al narcotráfico. “Lo primero es que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y no al revés”, afirmó el mandatario al iniciar su intervención.

Orsi recordó que el avance de causas penales debe ser respetado y que corresponde a la justicia profundizar las pesquisas. “Cuanto más a fondo se llegue en la investigación, que está en el marco de la justicia, por eso nosotros no deberíamos intervenir, mejor”, sostuvo, y añadió que no corresponde al presidente opinar sobre el accionar de fiscales o jueces, porque ello dañaría el funcionamiento del sistema judicial.

El jefe de Estado también advirtió sobre la permeabilidad que puede tener la actividad política frente a la infiltración del narcotráfico, en particular por el volumen de dinero que maneja ese delito. “Hay que ser muy exhaustivos en esto y cuidadosos”, dijo, y defendió la necesidad de dejar que las instituciones y los órganos competentes actúen sin presiones externas.

La condena a dos años y medio de prisión recayó sobre el asesor por su participación en maniobras ligadas a la incautación de 250 kilos de pasta base en Montevideo. Durante la investigación surgió que el condenado realizaba pagos a través de un local de cobranzas registrado a nombre de la esposa de Jorge Gandini, exsenador y actual director por la oposición de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Gandini salió públicamente a negar vínculos con el condenado y aseguró que no lo conoce; explicó que el exasesor acudía al local de su mujer para abonar facturas del BPS por dos empresas de su propiedad. La investigación consignó pagos por sumas cercanas a 500.000 pesos que fueron efectuados en efectivo, con numerosos billetes de 100 y 200 pesos, un dato que figura entre los elementos analizados por la justicia.

Orsi cerró su exposición reiterando su respeto por la presunción de inocencia y la independencia judicial: “Nada más nocivo para el funcionamiento de la Justicia que el presidente de la República opine sobre el proceder de fiscales o jueces”.