El gobierno entregó 53 soluciones habitacionales en la zona de Puesta al Sol, destinadas a familias del barrio y de otros sectores, con unidades de dos y tres dormitorios diseñadas para atender necesidades diversas. La acción priorizó a hogares en situación de vulnerabilidad, entre ellos familias con niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y beneficiarios del programa Uruguay Crece Contigo.

Durante el acto de entrega, la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, remarcó que la gestión se propone construir una política habitacional basada en la escucha y el vínculo directo con las comunidades. “Cuando asumimos el ministerio fue lo primero que nos propusimos. Queríamos ser un ministerio que escuchara”, afirmó, y subrayó que la iniciativa responde a la consigna del Plan Quinquenal de Vivienda: “construir, habitar y pertenecer”.

Paseyro explicó que el objetivo va más allá de la edificación de viviendas: se procura generar condiciones que permitan el desarrollo de la vida comunitaria. “La comunidad es lo central, tanto para acompañarse entre vecinos como para continuar trabajando por las mejoras del territorio”, sostuvo.

El coordinador del Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB), Martín Delgado, detalló que al inicio de la actual administración las viviendas ya estaban en construcción, pero no integradas a un proyecto conjunto con el asentamiento Puesta al Sol, ubicado frente a las nuevas unidades. “Nos pusimos a trabajar para que esas viviendas y el asentamiento pasaran a ser un solo proyecto”, indicó Delgado, y señaló que algunas familias del asentamiento fueron reubicadas en las nuevas viviendas, mientras que otras serán consideradas en etapas posteriores.

La intervención comprende, además de las 53 viviendas, obras de infraestructura urbana y mejoras en viviendas existentes, con trabajos destinados a la regularización del área. El proyecto contempla la instalación de saneamiento, provisión de agua potable, red eléctrica, alumbrado público y veredas, medidas que buscan mejorar las condiciones de vida y facilitar la integración del barrio en su conjunto.

Autoridades locales y del ministerio destacaron la importancia de acompañar las entregas con acciones de participación vecinal y mantenimiento de las obras para asegurar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.