Las personas que se incorporaron en junio a la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tienen hasta el 30 de agosto de 2026 para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar. La entrega se realiza del 24 al 30 de agosto, por lo que quienes no concluyan este trámite no contarán con el medio para recibir los depósitos de su pensión.

Para conocer dónde, cuándo y a qué hora deben acudir, las y los nuevos derechohabientes pueden consultar la información en gob.mx/bienestar. También recibirán un SMS en el número de celular registrado como medio de contacto con los datos correspondientes para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar.

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¿Qué pasa si no recogen la tarjeta del Banco del Bienestar antes del 30 de agosto?

El trámite consiste en acudir al módulo que corresponda para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar, instrumento con el que las nuevas personas derechohabientes comenzarán a recibir sus pagos bimestrales. La entrega estará disponible únicamente durante el periodo señalado por las autoridades: del 24 al 30 de agosto.

Para recogerla, deberán presentarse con:

Identificación oficial , en original y copia.

Talón de registro .

Acudir al lugar, fecha y horario indicados en la consulta de gob.mx/bienestar o en el SMS recibido.

Una vez que tengan la tarjeta, las personas incorporadas a estos programas podrán comenzar a recibir sus depósitos conforme al calendario de pagos bimestrales, el cual se publica en los canales oficiales durante los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.

¿Cuánto reciben las beneficiarias y adultos mayores?

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mexicanas de 60 a 64 años y entrega 3,100 pesos bimestrales. Actualmente, más de 3 millones de mexicanas reciben este apoyo.

Por su parte, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga 6,400 pesos bimestrales a las personas de 65 años en adelante. El programa cuenta actualmente con más de 13.8 millones de derechohabientes.

Por ello, para las personas que se registraron en junio y fueron incorporadas a alguno de estos programas, recoger la tarjeta dentro del periodo establecido es el paso necesario para contar con el medio mediante el cual recibirán sus pagos bimestrales.