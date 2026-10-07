El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, explicó que el gobierno evalúa “desplazar” el subsidio al boleto del gasoil a las naftas, lo que entiende como “una discusión oportuna”.

De todas formas, el secretario de Estado aclaró que aún no hay una decisión tomada por parte del gobierno de Yamandú Orsi.

“El subsidio al boleto hoy tiene en la fijación del gasoil su principal componente. Este es un debate que el sector transportista y el sector de la actividad industrial ha planteado desde hace mucho tiempo: moverlo o desplazarlo por lo menos, parcialmente, hacia que el subsidio esté asentado en las naftas”, dijo Oddone al finalizar el Foro Económico de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE).

El ministro consideró que se trata de “una discusión oportuna”, y puntualizó que ya entabló conversaciones al respecto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería y con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

De todas formas, Oddone precisó que “en ningún caso hay una decisión tomada” sino que “simplemente, lo que estamos haciendo es evaluar la situación.

“Lo estoy estudiando para poder tener una postura definitiva. Mi postura en principio es favorable a ser más transparente en la fijación de subsidios, pero como hay una transición que siempre genera costos de transición, hay que evaluar muy bien cómo y cuándo se hace”, dijo el ministro en rueda de prensa.

Oddone defendió el trabajo que realiza la refinería de Ancap y dijo que en un escenario internacional de gran incertidumbre y aumento de los precios del petróleo, “ es más clara” la conveniencia de tenerla.

“Esa discusión (de que sería mejor importar combustibles y cerrarla) se ha acabado. El mundo ahora es distinto. Y gracias a la refinación en Uruguay, se puede absorber parte del traslado del aumento del precio del petróleo al de los combustibles en el plano doméstico”, fundamentó.

Otro punto de la agenda que abordó Oddone en la charla de ACDE fue la inversión, la competitividad, el costo de vida y la innovación, contenido en el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, actualmente a estudio del Parlamento.

El ministro destacó que esta iniciativa contiene “capítulos que incomodan” y puso como ejemplo que se busca terminar con el importador exclusivo en determinados rubros, en las finanzas abiertas donde las fintechs pueden competir mejor con el sector financiero tradicional, entre otros.