Este 27 de junio, al cumplirse 53 años del golpe de Estado que interrumpió el orden democrático en Uruguay en 1973, el presidente de la República, Yamandú Orsi, publicó un mensaje en sus redes sociales donde remarcó la necesidad de construir “un clima de tolerancia y respeto”.

“Yo no tengo enemigos: adversarios políticos sí, montones; y debates políticos duros, también. Pero siempre en un ambiente de respeto: ese es el libre juego de la democracia”, escribió Orsi, citando una postura que busca distinguir la confrontación política legítima de la hostilidad personal.

El mandatario añadió que las palabras de Zelmar Michelini —referente histórico en la defensa de los derechos civiles y la democracia— “nos muestran la esencia y la condición necesaria para una vida en paz, con justicia y libertad”. “A 53 años de aquel oscuro momento entendemos el nunca más como el compromiso de contribuir con cada acción y con cada palabra, a la construcción de un clima de tolerancia y respeto”, concluyó.

"Yo no tengo enemigos: adversarios políticos sí, montones; y debates políticos duros, también. Pero siempre en un ambiente de respeto: ese es el libre juego de la democracia."



Estas palabras de Zelmar nos muestran la esencia y la condición necesaria para una vida en paz, con… pic.twitter.com/jQh9ahM7sJ — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) June 27, 2026

El mensaje llega en un contexto político marcado por debates intensos entre fuerzas partidarias. Al insistir en el valor del respeto institucional, Orsi buscó llamar a la ciudadanía y a los actores políticos a preservar las garantías democráticas y a evitar discursos que alimenten la polarización.

Históricamente, el 27 de junio recuerda el inicio del proceso autoritario que derivó en la suspensión de libertades civiles, persecución y violaciones a los derechos humanos durante más de una década.

Organizaciones de derechos humanos y sectores políticos suelen aprovechar la fecha para reclamar memoria activa, verdad y medidas que fortalezcan la educación cívica.