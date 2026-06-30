Cuatro tanquetas del Ejército arribaron este lunes por la mañana a Montevideo procedentes de Florida; serán empleadas por la Policía en el patrullaje de los barrios más violentos de la capital y su área metropolitana. Los vehículos fueron trasladados al Servicio de Material y Armamento del Ejército, junto al Batallón 13, en avenida Instrucciones.

El gobierno anunció que busca movilizar todos los recursos estatales para combatir la delincuencia, con énfasis en el crimen organizado y el tráfico de drogas en zonas sensibles. La medida se formalizó mediante un convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior.

Según el ministro del Interior, Carlos Negro, las tanquetas serán operadas por policías que recibirán entrenamiento especial a cargo de militares; en caso de ser necesario, también podrán ser conducidas por soldados del Ejército. Para facilitar esa cooperación, los militares que participen pasarán en comisión de servicio del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, sin requerir la aprobación de una ley específica para cumplir funciones junto a la Policía.

Las autoridades sostienen que la incorporación de estos vehículos y la coordinación interministerial forman parte de una estrategia para reforzar la presencia estatal en espacios urbanos con alta incidencia delictiva. No se detallaron aún los barrios concretos donde se desplegarán ni el cronograma de salidas.

Organizaciones de derechos humanos y algunos sectores políticos suelen plantear reservas ante el uso de material bélico en operativos policiales; en este caso, el gobierno no ofreció por ahora precisiones sobre protocolos de uso, reglas de intervención o mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.

El convenio entre Defensa e Interior prevé además capacitación conjunta y la utilización de recursos logísticos para tareas operativas. Desde el Ejecutivo insistieron en que la medida busca mejorar la seguridad pública y reducir la actividad del crimen organizado, aunque las autoridades indicaron que se informará con más detalles sobre la implementación en los próximos días.