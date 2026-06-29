La cumbre del Mercosur comenzó este lunes, en Asunción, con la reunión de los cancilleres del bloque y continuará mañana, martes 30, con el encuentro de los jefes de estado en el centro de convenciones de la Conmebol.

Esta reunión coincide con el 35º aniversario de la firma del Tratado de Asunción y luego está previsto un informe de la presidencia pro tempore de Paraguay.

En la ocasión, el presidente Yamandú Orsi asumirá la presidencia del bloque que le será entregada por su par paraguayo, Santiago Peña. Sobre las 13 horas de este martes está previsto el discurso oficial de Orsi como presidente pro tempore del Mercosur.

Además, en el encuentro estarán presentes los presidentes de argentina Javier Milei, de Brasil Lula da Silva y de Bolivia, Rodrigo Paz. Como invitados asistirán el presidente chileno José Antonio Kast y el ecuatoriano Daniel Noboa.

Yamandú Orsi Foto: Presidencia de la República

El mandatario chileno llegará a Uruguay el próximo miércoles 1º de julio para mantener un encuentro bilateral con Orsi.

Las prioridades en la presidencia

Durante su intervención en la Cumbre del Mercosur, el canciller uruguayo Mario Lubetkin destacó el acuerdo alcanzado con la Unión Europea, expresó su respaldo a Venezuela tras los terremotos y adelantó las prioridades de Uruguay durante su próxima presidencia pro tempore al frente del bloque.

Lubetkin extendió su “sincero reconocimiento” por las “tareas desarrolladas y los logros alcanzados” por parte de Paraguay al frente del Mercosur el primer semestre de 2026.

Según explicó, Uruguay aprovechará su presidencia para acelerar la puesta en marcha del acuerdo y de la estructura institucional que permitirá su funcionamiento.

“Impulsaremos las tareas de implementación del acuerdo interino de comercio con la Unión Europea, promoviendo que la estructura institucional prevista acompañe su puesta en práctica”, sostuvo.

En ese marco, anunció la realización del primer Consejo del Acuerdo Interino de Comercio en diciembre, junto con un foro empresarial orientado al sector privado.

Un Mercosur más flexible

Lubetkin también señaló que Uruguay buscará avanzar en la implementación del tratado entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), recientemente aprobado por el Parlamento uruguayo.

Además, ratificó el deseo del país de avanzar a la “pronta conclusión” de las negociaciones con Canadá y Emiratos Árabes Unidos, así como el interés por iniciar conversaciones con India, Vietnam y Japón.

También anunció que buscarán promover un nuevo diálogo con China y profundizar la agenda regional con Chile, Perú, Ecuador y Colombia.

Otro de los conceptos apuntados por el ministro durante su discurso fue la necesidad de adaptar el funcionamiento del bloque a las diferencias entre sus integrantes.

“El Mercosur debe ser capaz de contemplar las necesidades de las economías de menor dimensión relativa, permitiendo que los Estados parte puedan avanzar a distintas velocidades”, sostuvo Lubetkin.

La referencia apunta a uno de los planteos de Uruguay dentro del bloque: otorgar mayor flexibilidad para negociar e implementar acuerdos comerciales sin afectar el proceso de integración regional.