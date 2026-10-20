El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó este lunes en el acto conmemorativo del Día de la Construcción que el país debe planificar a largo plazo y crear un sistema y un fondo nacionales de infraestructura para sostener las obras estratégicas que Uruguay necesita.

El encuentro, organizado por la Cámara de la Construcción del Uruguay y la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, se realizó en el Club de Golf y tuvo como principal autoridad al presidente de la República, Yamandú Orsi.

Yamandú Orsi, presidente de la República Foto: Presidencia mc

Sánchez señaló que la construcción “mueve al país” y resaltó la calidad de los empleos que genera el sector, así como su impacto positivo en la economía. Propuso estructurar un listado de obras de largo plazo y un mecanismo de financiación que permita garantizar su ejecución sostenida: “Necesitamos disponer de un sistema y un fondo nacionales de infraestructura”, sostuvo.

Logística, energía y producción agrícola vinculadas

El secretario vinculó la infraestructura con el desarrollo agropecuario y la necesidad de producir más y mejor. Subrayó la importancia de mejorar la logística para transportar mercancías de forma más rápida, barata y eficiente, impulsando un modelo de transporte multimodal que integre puertos, vías viales y ferroviarias: “Uruguay debe conectarse mejor con el mundo”, afirmó.

En materia de inversión, Sánchez afirmó que el gobierno tiene la capacidad de ejecutar alrededor de 1.200 millones de dólares en redes y generación eléctrica. Sumando inversiones en carreteras y ferrocarril, estimó que se superarán los 4.700 millones de dólares en proyectos estratégicos.

Visión de largo plazo y desafíos globales

Sánchez exhortó a “prender las luces largas” y proyectar políticas con horizonte de diez años ante la incertidumbre global. Citó estudios que proyectan un crecimiento de la demanda energética de alrededor del 19% y un aumento de la demanda de alimentos (la FAO estima cerca de 13% hacia 2035), lo que, dijo, sitúa a Uruguay en un rol relevante como productor regional.

También destacó el crecimiento esperado en la demanda de datos y centros de datos: estimaciones aludidas por Sánchez señalan un aumento significativo en consumo energético vinculado a datos y la llegada de inversiones millonarias —las grandes tecnológicas proyectan invertir en nuevos centros de datos—, por lo que Uruguay debe posicionarse en ese mapa.

Confianza como eje para atraer inversión

Para atraer las inversiones necesarias, el secretario puso el acento en la confianza en el país. Recordó el anuncio reciente sobre la instalación de una empresa que, según dijo, será la mayor inversión de la historia del país, como ejemplo de la oportunidad de atraer proyectos de gran escala si se mantienen condiciones favorables.