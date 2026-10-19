El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este lunes en el acto conmemorativo del bicentenario del sistema de Justicia en Uruguay y habló sobre la necesidad de aumentar el presupuesto del Poder Judicial y de avanzar en el debate sobre la creación de un Ministerio de Justicia.

Orsi señaló que en la última campaña electoral casi todos los partidos plantearon la necesidad de crear un Ministerio de Justicia “para administrar los recursos”, aunque aclaró que aún queda discutir “cuál es la mejor fórmula”. “Pero lo principal y primordial es cuidar lo que tenemos, que es de lo mejor”, afirmó, y añadió que la propuesta merece una reflexión más profunda: “Algunos imaginamos algunas herramientas, otros pensarán en otras; el legislador lo verá”.

Sobre la designación de autoridades, el presidente se refirió a la situación de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, y afirmó que la definición de ese cargo “no es una urgencia”. En cambio, dijo que el primer desafío es resolver, a nivel de los partidos políticos, las vacantes que se van generando en distintos tribunales, y confió en que se alcanzarán acuerdos, incluso con la Corte Electoral.

Las declaraciones del presidente abren la puerta a un debate político y técnico sobre reformas de gestión en la Justicia —centradas en financiamiento y estructura administrativa— que previsiblemente seguirá en las próximas semanas en el Parlamento y en las tratativas entre fuerzas políticas.