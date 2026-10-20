El jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, informó que la trata de personas “es parte de las líneas de investigación” en el caso de la adolescente de 15 años, oriunda de Paysandú, que fue hallada en Argentina junto a un hombre de 37 años que ahora permanece detenido.

La menor estaba junto al hombre en una casa en Campana, cerca de Buenos Aires. Durante el allanamiento la Policía argentina arrestó al sospechoso, quien conoce a la familia de la adolescente y tiene familiares en Paysandú. Por esta razón, el hombre registra varios ingresos a Uruguay desde que vive en Argentina, hace unos cuatro años.

El fiscal de Paysandú, Joaquín Suárez, describió la situación que atravesó la joven como “de enorme riesgo” y destacó la coordinación con la Fiscalía de Concepción del Uruguay, que permitió dar con el paradero de estas dos personas.

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“Ahora arranca una nueva etapa” para investigar las circunstancias del traslado ilegal a Argentina, dijo el fiscal quien espera por la extradición del detenido y pidió respetar la intimidad de la adolescente y su familia para evitar la revictimización.

Una de las claves del caso

La Unidad de Víctimas de Fiscalía acompaña a la familia de la joven y prepara “las distintas etapas probatorias, sobre todo de contar con la declaración de la adolescente”, explicó Suárez.

El fiscal señaló que conocer el vínculo entre el hombre y el núcleo familiar fue clave para la investigación que permitió la localización del hombre.

“El sábado, en horas de la noche, madrugada, ya cuando reunimos una serie de elementos de convicción de que estábamos ante una situación de enormes riesgos y de estas características, fue que se redactó y se solicitó (...) la detención no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, con una solicitud concreta que se llama de alerta tipo rojo de Interpol”, detalló.

El fiscal destacó que es una investigación abierta, en la que no descartan “la participación de ningún tipo de persona, de ningún tipo de terceros”.

“Una de las líneas de investigación es si había un contacto previo, cómo se dio ese tipo de contacto. En ese caso va a ser vital la prueba digital que ya se está analizando, por lo tanto, preferimos no adelantarnos al respecto”, respondió el fiscal Suárez sobre si el contacto entre adulto y adolescente pudo entablarse a través de un juego en línea.