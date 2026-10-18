El presidente Yamandú Orsi afirmó este viernes que existen avances en las negociaciones con la empresa HIF Global para la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde en el departamento de Paysandú. “Sí, hay avances. Ahora, en estos próximos 15 días, tendríamos algún acercamiento más”, dijo el mandatario tras participar en la reapertura del Frontón Real de San Carlos, en Colonia.

Orsi sostuvo que aunque se registraron “algunos cambios interesantes”, éstos mantienen el objetivo principal del proyecto: producir energía vinculada a dos productos, en este caso hidrógeno y datos. Consultado sobre si las modificaciones apuntaban a la generación de energía propia, respondió que “eso siempre estuvo, lo que ahora se concreta bastante más”.

El mandatario también recordó que la localización de la planta sufrió un cambio a raíz de un requerimiento de Argentina, un pedido que, dijo, consideró “con una cuota de razón”. No dio detalles técnicos ni plazos concretos sobre la nueva ubicación ni sobre las condiciones que motivaron la solicitud del país vecino.

Reacciones locales y contexto

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, había reclamado previamente al gobierno mayores avances para concretar el acuerdo y puso el foco en la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona. La confirmación de Orsi busca responder a esas presiones locales y a las expectativas generadas en la región sobre las oportunidades económicas y de empleo que podrían derivarse del proyecto.

Orsi también apuntó a la definición de la empresa Solaria de radicar inversiones en los departamentos de Florida, Canelones y San José, y señaló que la disponibilidad de energía es un factor decisivo. “La energía que hay es una realidad. Tú no lo puedes hacer en cualquier lado porque precisas condiciones técnicas como para que eso sea posible”, afirmó, aludiendo a los requisitos técnicos y de infraestructura que demandan este tipo de desarrollos.

Próximos pasos

Según lo indicado por el presidente, en las próximas dos semanas se prevén nuevos acercamientos con HIF Global. El gobierno deberá definir con la empresa aspectos clave como la localización final, la escala de la inversión, incentivos fiscales o regulatorios, y los plazos de construcción y operación. También será necesario coordinar con autoridades provinciales argentinas si se mantienen requisitos transfronterizos que afecten la elección del sitio.

El proyecto forma parte de una tendencia regional de apuestas por el hidrógeno verde como vector energético y exportable; en Uruguay, su concreción generaría expectativas sobre generación de empleo, actividad portuaria y cambios en la matriz energética de las zonas donde se instale. Las autoridades prometen más información a medida que avanzan las negociaciones.