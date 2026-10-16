El Vaticano difundió este viernes un nuevo parte médico del papa León XIV, que confirmó que muestra una “mejora constante”. Además, la Santa Sede difundió la primera imagen del pontífice a tres días después de someterse a una cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón.

Incluso, brindó una misa en el hospital en el que continúa internado. “Esta mañana, el Santo Padre se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que confirmaron una mejora constante de su estado general”, afirmó el comunicado.

La primera imagen del papa León XIV tras la operación

El Vaticano informó que el Papa siguió con las sesiones de fisioterapia respiratoria y que el pontífice lleva a cabo “sus actividades cotidianas normales con total autonomía”.

Los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, responsables del equipo médico que atiende a León XIV, informaron los detalles. “Los resultados han confirmado la mejoría constante de su estado general”, indicaron los especialistas en el boletín difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El Papa brindó una misa en el hospital en el que está internado. Vatican News

La misa que ofició contó con la asistencia de personal médico y de enfermería del Gemelli que en ese momento se encontraba libre de servicio, según precisó el Vaticano. También participaron miembros del Cuerpo de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Durante la homilía, el pontífice agradeció a todo el personal del hospital —médicos, enfermeros y auxiliares— “por la labor que realizan cada día cuidando a los enfermos y atendiendo su fragilidad, y, de manera especial, por todo lo que han hecho y siguen haciendo por él”, según el comunicado vaticano.

La salud de León XIV

La intervención se realizó el martes y, según el primer parte difundido por la Santa Sede, se llevó a cabo “sin complicaciones” y concluyó con éxito. La operación duró alrededor de 90 minutos y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, mediante una técnica de cirugía torácica videoasistida.

El procedimiento tuvo como objetivo retirar por completo la zona afectada. Durante la intervención, un examen histológico in situ confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como habían anticipado los estudios realizados antes de la operación.

El diagnóstico de adenocarcinoma se dio durante la propia intervención mediante el análisis del tejido extraído. Se trata de un tipo de cáncer de pulmón que se origina en células glandulares y que, en este caso, llevó a los especialistas a realizar una resección del lóbulo inferior derecho.