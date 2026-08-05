El Ministerio de Salud Pública (MSP) habilitó en la tarde de este miércoles una nueva etapa del plan de vacunación contra el meningococo, destinada exclusivamente a niños, niñas y adolescentes de 9 a 15 años.

La agenda, que funciona por cupos y se organiza por región, se puede consultar y gestionar a través del sitio web oficial del ministerio.

Según la información difundida por la cartera, la etapa actual —en marcha desde el 3 de agosto de 2026— abarca a las personas de 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 años, en consonancia con el cronograma de implementación de la estrategia de vacunación.

El MSP enfatiza que es imprescindible concurrir al vacunatorio con la cédula de identidad del niño o adolescente: si se agenda a una persona que no pertenece a este grupo etario, no podrá recibir la vacuna aunque la reserva esté confirmada.

La comunicación oficial aclara además que los demás grupos incluidos en la estrategia —bebés de 2, 4 y 15 meses para la vacuna MenB, y niños y niñas de 12 meses para la vacuna Menfive®— no requiere que estén agendados. Esos menores pueden acudir directamente a cualquiera de los vacunatorios habilitados, tal como se viene realizando hasta el momento.

Autoridades del MSP señalaron que el sistema por cupos busca ordenar la demanda y garantizar la disponibilidad de dosis en cada región, a la vez que piden a las familias respetar el turno asignado y presentarse puntualmente. Asimismo se recordó la importancia de completar los esquemas de vacunación según la edad y de consultar dudas o casos especiales con el equipo de salud local.

El avance de esta nueva etapa se enmarca en una campaña nacional orientada a reducir la incidencia de enfermedad meningocócica y sus complicaciones, y en los próximos días el ministerio podría actualizar las fechas o ampliar la apertura de nuevos cupos de acuerdo con la logística y el suministro de vacunas.

Para más información y para realizar el agendamiento, las autoridades recomiendan ingresar al sitio oficial del MSP o comunicarse con los centros de salud regionales.