El senador del Partido Nacional Javier García solicitó este miércoles al pleno del Senado que inicie las gestiones formales para invitar al papa León XIV a visitar la Asamblea General en noviembre, cuando está previsto que realice una visita oficial a Uruguay.

García dijo que el papa llega como “líder religioso y espiritual” de la Iglesia Católica, pero también “como jefe de Estado” del Vaticano, por lo que pidió retomar “la costumbre” y “tradición” de invitar a los mandatarios al Parlamento.

El senador destacó que el papa es hoy “el hombre de la paz”. “Su mensaje tiene un centro motor, que es proclamar y defender la paz. Y el mensaje de León XIV en esta casa, como jefe de Estado y como líder espiritual, sería un mensaje republicano y de paz. Le sirve a la República que esta sea la plataforma desde donde se haga ese mensaje de paz”, apuntó.

EFE

“Solicito entonces que sea invitado el papa al seno de esta casa, a la Asamblea General, como dice usted, la casa de la democracia”, dijo García dirigiéndose a la presidenta del Senado y vicepresidenta de la República Carolina Cosse.

“Solicitamos que se hagan las gestiones necesarias para invitar formalmente al papa a la Asamblea General”, culminó.

Una invitación polémica

La visita del papa al Parlamento genera cierta polémica, ya que Uruguay un país laico donde el Estado y la religión están separados y donde la Constitución garantiza la libertad de culto.

Días atrás, el presidente de la Cámara de Diputados, el representante del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, también promovió públicamente la invitación al papa para que visite de manera oficial el Parlamento.

Esa invitación fue cuestionada por el diputado del Frente Amplio, Fernando Amado.