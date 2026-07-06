AME4339. LA GUAIRA (VENEZUELA), 25/06/2026.- Personas observan un edificio colapsado este jueves, en La Guaira (Venezuela). El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez. EFE/ Ronald Peña R.

Un cargamento de 15 toneladas de asistencia humanitaria enviado por Uruguay llegó a Venezuela para apoyar a las personas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio. La donación incluye insumos médicos, material de higiene, leche en polvo y suplementos alimenticios, entre otros artículos de primera necesidad.

El primer vuelo partió este sábado a las 08:37 y completó la entrega en destino. Según fuentes oficiales, al regreso a Montevideo otra tripulación quedará lista para cargar un segundo vuelo, cuya partida se estima para el próximo miércoles, con el fin de completar el envío y reforzar la respuesta humanitaria.

Ya se descargan en Venezuela las 15 toneladas de insumos médicos, material de higiene, leche en polvo y suplemento alimenticio donados en Uruguay pic.twitter.com/VhNrSVYC4b — Cancillería Uruguay 🇺🇾 (@CancilleriaUy) July 5, 2026

Las autoridades uruguayas y los equipos logísticos coordinaron la operación junto a contrapartes venezolanas para agilizar la distribución en las zonas más afectadas por los sismos. La ayuda se suma a los esfuerzos internacionales para atender necesidades urgentes de salud, alimentación y saneamiento entre los damnificados.