El presidente de OSE, Pablo Ferreri, informó que la zona metropolitana cuenta con un 68% de la capacidad máxima de las reservas de agua. “Nos deja espacio para trabajar con tranquilidad, pero estamos ocupados en el tema”, señaló el jerarca. Ferreri explicó que la empresa estatal coordina con la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) y el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), siguiendo de cerca los pronósticos. El presidente de OSE destacó que se realizaron algunas modificaciones en la infraestructura “para aprovechar mejor el agua bajo un protocolo que antes no existía”. Este protocolo, recordó, se elaboró luego de la sequía de 2023 que sufrió el país. Consultado sobre las medidas a implementar, Ferreri no quiso adelantar detalles pero apuntó que están “pensando en distintas soluciones”. El jerarca de OSE exhortó a la población a hacer un uso responsable del agua, en línea con el mensaje que viene difundiendo el organismo desde la experiencia de la crisis hídrica de 2023. La represa de Paso Severino, principal reserva de agua dulce que abastece el área metropolitana, se encuentra actualmente al 60% de su capacidad con una cota de 34 metros, por debajo de la franja óptima operativa que ronda entre los 36,5 y 37 metros. El nivel actual de este embalse está lejos de los registros críticos de 2023, cuando bajó a casi 31 metros durante la crisis hídrica que golpeó al país. Sin embargo, la situación genera preocupación por la ausencia de lluvias significativas, debido a que el agua no cae por el vertedero desde hace varias semanas. Paso Severino tiene una capacidad máxima aproximada de 67 millones de metros cúbicos. Con la altura actual de 34 metros, se estima que la reserva se encuentra entre un 55% y un 60% de su capacidad total. Actualmente se encuentran abiertos los órganos de descarga, conocidos comúnmente como “chorros”, por donde se libera agua de forma controlada. Se trata de compuertas y válvulas de regulación que permiten evacuar caudal cuando el embalse alcanza determinados parámetros operativos o cuando es necesario mantener estabilidad en la presa. La apertura controlada indica que el sistema no está en situación de escasez inmediata, sino en fase de manejo regulado con monitoreo permanente de los niveles y del régimen de lluvias. La represa de Paso Severino continúa siendo una pieza estratégica para el abastecimiento del país. Si las lluvias no llegan, la reserva continuará bajando, según alertan los técnicos que monitorean el embalse. En tanto, OSE redujo la presión de agua potable en la ciudad de Minas para garantizar el abastecimiento, en el escenario de sequía que se encuentra el departamento de Lavalleja. La empresa estatal comenzó tiempo atrás a tomar medidas al respecto y está previsto que esta semana comience el operativo con un camión cisterna desde la planta de respaldo en Paso Campanero para abastecer los depósitos del San Francisco y se proyecta el refuerzo de sistemas de bombeo de cuencas que se encuentra en este arroyo, informó a Radio Uruguay el gerente regional Este de OSE, Eduardo Liard. El río Santa Lucía tampoco se encuentra en el mejor estado, pero la situación es mejor a la sequía del 2023 para la demanda de agua potable que demanda Minas. La ciudad tiene sistema de abastecimiento mixto, comprendido entre un 65% a 70% por la usina Maggiolo, donde se encuentra el embalse en el arroyo San Francisco y entre 30% y 35% de las unidades potabilizadoras portátiles de respaldo que toman agua del Santa Lucía.