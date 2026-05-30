La Dirección General Impositiva (DGI) informó que a partir del 10 de junio publicará en su sitio web la información sobre las devoluciones del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes al ejercicio 2025.

Los trabajadores dependientes monoingreso —aquellos que obtuvieron un solo empleo durante el año y registraron retenciones superiores a lo debido— recibirán créditos automáticos calculados por la DGI.

Según Marcos Álvarez, director de la División Interior de la DGI, se estima que unos 150.000 contribuyentes estarán en esta situación. Los pagos bancarios comenzarán el 15 de junio y, a través de redes de cobranza, el 16 de junio.

Quienes deban presentar declaración jurada tendrán tiempo entre el 29 de junio y el 31 de agosto. Esto incluye a personas con más de un trabajo el año pasado o ingresos anuales superiores a 963.000 pesos, así como a quienes deseen deducir alquileres o cuotas hipotecarias. Las declaraciones juradas con datos precargados estarán disponibles en la web desde el 26 de junio y la atención presencial se habilitará a partir del 29.