Una controversia política y administrativa se abrió esta semana tras la presentación de dos denuncias anónimas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por la compra, días antes de asumir la Presidencia, de una camioneta Hyundai Santa Fe por parte de Yamandú Orsi con un descuento de US$ 25.000.

Según informó Radio Carve, la camioneta tiene un valor de mercado cercano a los US$ 79.000, pero el mandatario habría pagado US$ 54.000 tras un descuento otorgado por la automotora.

La oposición vinculó el beneficio con el traslado presidencial ocurrido el 1º de marzo de 2025, día en que Orsi asumió el gobierno y se trasladó desde el Palacio Legislativo a la Torre Ejecutiva en una camioneta Hyundai modificada, facilitada por el importador. Ese traslado tuvo amplia exposición pública.

El diputado colorado, Felipe Schipani, presentó un pedido de informes a la Presidencia de la República para aclarar el procedimiento mediante el cual se eligió el vehículo usado en el traslado oficial. En su solicitud, el legislador pide conocer si hubo otras propuestas y quién tomó la decisión de adquirirla.

Desde Presidencia no se difundieron hasta el momento declaraciones oficiales detalladas sobre está polémica surgida hace pocos días.