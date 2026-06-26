El Directorio de Obras Sanitarias del Estado (OSE) aprobó este jueves el texto del pliego de la licitación para la construcción de la represa de Casupá, con una inversión estimada en 130 millones de dólares y financiamiento a través de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La aprobación se produjo por mayoría: votaron a favor el presidente de OSE, Pablo Ferreri, y el vicepresidente, Guillermo Caraballo; en contra, lo hizo el director, en representación del Partido Colorado, José Amy.

Cuatro consorcios fueron precalificados para participar del proceso

-CCCC‑YREC‑Impacto (CCC C Water Resources and Hydropower Construction Co. Ltd.; YellowRiver Engineering Consulting Co. Ltd.; e Impacto Construcciones SA),

-Consorcio Casupá (SinoHydro10 y Grinor),

-Rovella CVC

-Consorcio Constructor de Presas Uruguay (Traxpalco‑Berkes y Toniolo Busnello).

El Ejecutivo espera adjudicar la obra antes de fin de año, una vez obtenida la autorización ambiental y previo pasaje por el Tribunal de Cuentas. La idea es que las obras finalicen en 2029.

El llenado del embalse comenzará una vez finalizada la obra y, según las precipitaciones, demandará entre seis meses y un año. El proyecto garantizará un volumen de almacenamiento de 118 millones de metros cúbicos —el doble de la represa de Paso Severino— con el objetivo de asegurar el abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana hasta 2045.