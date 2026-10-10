En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el presidente Yamandú Orsi lanzó un mensaje a la ciudadanía en el que definió la salud mental como “un desafío colectivo y una prioridad”. Acompañando el texto, un video difundido por Presidencia reflexiona sobre la importancia de la comunidad como sostén y la necesidad de que pedir ayuda encuentre respuestas efectivas.

Estamos más conectados que nunca, pero no siempre más acompañados. La salud mental es un desafío colectivo y una prioridad. Por eso estamos invirtiendo en más profesionales, más servicios y una red de atención que llegue a todo el país. Para que nadie tenga que enfrentar solo un momento difícil y que pedir ayuda encuentre una respuesta. Porque poner primero a la gente también es cuidar la salud mental. Seguimos. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 10, 2026

Orsi informó que el gobierno está invirtiendo en la incorporación de más profesionales, el fortalecimiento de servicios y la ampliación de una red de atención que llegue a todo el país, con el objetivo de que nadie enfrente solo un momento difícil. “Porque poner primero a la gente también es cuidar la salud mental. Seguimos”, concluye el mensaje presidencial.

La Organización Mundial de la Salud fijó para este año el lema “Experiencias vividas escuchadas: voces reales, cambio real”, que impulsa la participación activa de quienes han transitado situaciones de salud mental en la construcción de políticas públicas. La Facultad de Psicología recordó en un comunicado que ese enfoque prioriza la perspectiva de derechos y la desinstitucionalización mediante el trabajo comunitario.

Especialistas consultados en ocasiones anteriores han señalado que incorporar a quienes poseen experiencia directa permite diseñar respuestas más pertinentes y efectivas, así como reducir el estigma. En ese sentido, las iniciativas anunciadas por el Ejecutivo apuntan a combinar recursos humanos, servicios y modelos comunitarios para mejorar la cobertura y la calidad de la atención.

La conmemoración de hoy busca además visibilizar la necesidad de prevención, acceso oportuno a tratamiento y acompañamiento social, y renovar el llamado a la sociedad para que la escucha activa y la inclusión formen parte de la respuesta ante los problemas de salud mental.