La Conferencia Episcopal del Uruguay anunció que se mantiene la agenda del papa León XIV tras el anuncio de que será operado de un nódulo localizado en el pulmón a pocas semanas de su visita al país.

No hay cambios previstos, por ahora, sostienen en la comunidad católica de Uruguay que reza por la pronta recuperación del papa y continúa con los preparativos de su visita al país.

LA AGENDA DE LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV A URUGUAY SE MANTIENE SIN CAMBIOS



Por el momento, no hay modificaciones previstas en la agenda del Viaje Apostólico del Papa León XIV a Uruguay, programado del 6 al 8 de noviembre de 2026.



La comunidad católica se une en oración por el… pic.twitter.com/Ix6RDwohIg — Iglesia Católica Uruguay (@iglesiauy) October 11, 2026

El papa León XIV, de 71 años, anunció que será operado para extirparle un nódulo “localizado en el pulmón”

“Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, añadió en la plaza de San Pedro a poco menos de un mes de su visita a Uruguay.

Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026

El pontífice dio a conocer la noticia este domingo en el Vaticano, al término de la oración del Ángelus, que se someterá a una intervención quirúrgica “en los próximos días” para extirpar un nódulo “localizado en el pulmón” que se ha detectado en un estadio temprano.

“La intervención ya está programada para los próximos días”, dijo el jefe de los 1.400 millones de católicos del mundo semanas antes de una gira por América Latina.

La oficina de prensa del Vaticano precisó que el papa necesitará aproximadamente una semana para recuperarse de la operación.

Fuente: Shutterstock Riccardo De Luca - Update

Por su parte, el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, escribió en su cuenta de X que el papa anunció que esta semana se someterá a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo localizado en uno de sus pulmones.

“Recemos por su pronta recuperación y continuemos con mayor ánimo la preparación de su visita a nuestra tierra”, dijo Sturla.