Centenares de personas debieron ser desplazadas de sus hogares en Treinta y Tres y Cerro Largo luego de que las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron crecidas en varias zonas de esos departamentos.

En Cerro Largo se registraron 71 personas evacuadas repartidas entre Melo y Río Branco. De ese total, 43 son menores de edad, según los datos de la Jefatura de Policía.

En Treinta y Tres hubo 161 personas evacuadas, informó la Policía de ese departamento. El intendente Mario Silvera dijo este jueves que hay más de 1.600 personas desplazadas y 100 evacuados.

El jerarca detalló que estas personas fueron alojadas en el gimnasio municipal del departamento y en el estadio municipal de Treinta y Tres.

“Es una creciente que ha tenido un impacto muy significativo en nuestra ciudad”, sostuvo en declaraciones a Canal 10.

Las crecidas, detalló Silvera, se deben tanto a las lluvias que han caído sobre Treinta y Tres, así como al agua proveniente de la cuenca alta del río Olimar.

Reunión por El Niño

Por otra parte, el Congreso Nacional de Intendentes se reunió este jueves con el director del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque, en el marco de la planificación estratégica para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño en el país.

Palomeque explicó que “todos los recursos del Estado se están disponiendo para la emergencia”. Asimismo, destacó los dos préstamos contingentes por un total de 750 millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para “la asistencia en la emergencia del evento”.

“En este momento nosotros ya estamos ejecutando los procesos de compra de equipamiento que en primera instancia, [serán] para la etapa de desplazamientos y etapas iniciales de retorno. Son compras de carácter nacional, que están destinadas a los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales”, detalló Palomeque.

Además, adelantó que se trabaja en establecer un segundo centro logístico en el centro del país, así como dos centros de acopios de materiales de asistencia que serán temporales.