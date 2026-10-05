El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó este lunes que el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió 0,54% en setiembre, llevando la inflación acumulada en los últimos 12 meses al 4,68%. El dato supera en casi dos décimas la meta vigente del Banco Central (4,5%) y se aproxima a la proyección mediana de los analistas consultados por el BCU.

El alza mensual estuvo concentrada en los alimentos, que subieron 1,7% en setiembre. Dentro de esa canasta destacaron las hortalizas, con un incremento superior al 5%, y las carnes, que aumentaron 2,4%. En contraste, el rubro transporte registró una caída de 0,5%, impulsada por la baja en pasajes de aplicaciones y en pasajes aéreos —ambos cotizados en dólares—; los combustibles no registraron variación en el mes. La vestimenta y el calzado mostraron una leve baja de 0,1%.

En términos de dinámica de precios, persiste una diferencia entre transables y no transables. En los últimos 12 meses, los productos transables acumulan un incremento de 3,3%, mientras que los servicios y otros bienes no transables subieron 5,8%. Aunque la brecha se había ampliado en meses previos, en setiembre los transables aumentaron 0,8% frente a 0,3% de los no transables, acortando parcialmente la diferencia.

El resultado de setiembre coloca a la inflación anualizada ligeramente por encima de la meta oficial, lo que podría tensionar el seguimiento de la política monetaria si la tendencia no se modera. Analistas y autoridades monitorean especialmente la evolución de los alimentos y los precios transables ligados al dólar, por su impacto directo en el poder adquisitivo y en el comportamiento de la inflación general en los próximos meses.