El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, anunció la creación de un ámbito de coordinación entre la Presidencia de la República, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) con el objetivo de planificar y ejecutar medidas de mitigación frente a los posibles impactos del fenómeno conocido como “Super Niño”.

La iniciativa busca reforzar la capacidad del país para responder a episodios de lluvias intensas, vientos fuertes e inundaciones que los modelos meteorológicos prevén.

Ortuño explicó que el Super Niño, caracterizado por un calentamiento inusual del océano Pacífico, aumenta la probabilidad de eventos meteorológicos extremos en la región y obliga a elevar los niveles de coordinación institucional. En ese marco, la nueva instancia permitirá articular alertas tempranas, protocolos de actuación entre organismos y recursos logísticos para atender zonas con mayor frecuencia.

La Dirección Nacional del Agua, dependiente del Ministerio de Ambiente, mantiene la potestad de emitir advertencias formales ante episodios de sequía o inundaciones, y se integrará al trabajo conjunto para priorizar intervenciones en infraestructura hidráulica y saneamiento.

Según el ministro, ya se realizaron reuniones preparatorias con Inumet, Sinae y el Congreso de Intendentes para identificar puntos críticos y coordinar la logística de respuesta a nivel departamental.

Inumet aportará los pronósticos y la monitorización en tiempo real, mientras que Sinae se encargará de coordinar la respuesta operativa y la protección civil. El plan contempla además líneas de comunicación con gobiernos departamentales, intendencias y organizaciones.

Ortuño subrayó la importancia de combinar la prevención con la gestión de riesgos: “No se trata solo de reaccionar cuando llega la emergencia, sino de anticipar, preparar y reducir la vulnerabilidad”, afirmó.

Los modelos climáticos muestran una elevada probabilidad de anomalías de precipitación en varias regiones del país durante la próxima estación, lo que refuerza la necesidad de un seguimiento constante.

Por su parte, desde Sinae indicaron que se fortalecerán los canales de coordinación con las intendencias y las instituciones de salud y defensa civil para agilizar las evacuaciones y el abastecimiento en caso de ser necesario.

El ministro también mencionó que la coordinación incluye la posibilidad de ajustes en políticas y recursos según la evolución del fenómeno, y que seguirá informando a la ciudadanía sobre cambios en el estado de alerta. Las autoridades insistieron en la importancia de la colaboración entre todos.