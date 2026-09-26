El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) convocó para el próximo lunes a una nueva reunión tripartita con los trabajadores y la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) para intentar destrabar el conflicto en el puerto de Montevideo.

Ahora, la negociación quedó concentrada en tres puntos y bajo la presión de un posible paro nacional de 48 horas si no se alcanza una solución.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, explicó que presentó una propuesta de acercamiento después de que las partes lograran avances en parte del nuevo convenio colectivo, si bien aún persisten diferencias sobre la cantidad de jornales mensuales asegurados, las partidas económicas extraordinarias y la duración del acuerdo.

El ministro explicó que hay más de 20 puntos en los cuales se han logrado acuerdos, pero hay tres puntos en los que hay diferencias y, al no moverse ninguna de las partes.

Castillo sostuvo que la intención del Ministerio de Trabajo no es que trabajadores y empresa aprueben sin modificaciones el planteo presentado por la cartera, sino utilizarlo como una base para continuar negociando los puntos que aún siguen sin ser solucionados.

Castillo consideró que la asamblea de los trabajadores realizada el jueves resolvió continuar con la negociación y aclaró que el ministerio “no hace causa” de que su propuesta sea votada tal como fue enviada, sino que aspira a que permita discutir las tres diferencias que impiden cerrar el convenio colectivo.

De esta manera, la reunión del próximo lunes aparece como una instancia central para definir si el conflicto puede encaminarse hacia un acuerdo después de meses de negociaciones.

En julio, trabajadores y empresa ya habían aceptado una propuesta del MTSS para encauzar la negociación y retomar la actividad, abriendo un ámbito tripartito destinado a alcanzar un nuevo convenio colectivo.

En tanto, la operativa de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo se mantiene y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) abrió un compás de espera hasta comienzos de la próxima semana, aunque dejó aprobada la posibilidad de realizar un paro en todos los puertos del país por 48 horas.

El dirigente del sindicato Álvaro Reinaldo explicó que el objetivo es que la propuesta del MTSS permita resolver el conflicto “el lunes, martes a más tardar”, al tiempo que advirtió que la medida de 48 horas podría concretarse si no se avizora una salida.

Fuente: TCP Fuente: TCP

Los trabajadores consideran que la propuesta del ministerio puede transformarse en una solución, aunque reclaman modificaciones y ponen el foco en alcanzar estabilidad laboral y garantizar los jornales.

A toda esta discusión se suma el rechazo del sindicato portuario a los servicios mínimos establecidos por el Poder Ejecutivo para la operativa de la empresa TCP.

La resolución dispuso un régimen transitorio que comprende, entre otras actividades, la carga y descarga de buques, la recepción de contenedores y los servicios de almacenamiento y depósito.

El Supra reclama que la medida sea levantada una vez que se firme el nuevo convenio colectivo y adelantó que buscará recurrir esta decisión primero en forma administrativa y, eventualmente, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).