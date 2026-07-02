Planta de Sonoma en Guadalajara gana impulso con autorización de la FDA; el músculo manufacturero que desafía el ruido político del T-MEC en Querétaro; y cambio de alineación Nike-Puma.

Planta de Sonoma en Guadalajara gana impulso con autorización de la FDA

La farmacéutica estadounidense Sonoma Pharmaceuticals obtuvo esta semana una nueva autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para ampliar los usos de su solución para el cuidado de heridas Microdacyn, un avance que también fortalece la operación de su planta en Guadalajara, desde donde abastece mercados en más de 55 países. La autorización incorpora nuevas indicaciones clínicas, permite el uso múltiple en un mismo paciente y suma nuevas presentaciones comerciales, lo que abre la puerta a una mayor producción para el mercado estadounidense y otros destinos de exportación.

La nueva autorización 510(k) amplía el uso de Microdacyn para la limpieza, irrigación, humectación y desbridamiento de heridas agudas y crónicas, incluidas úlceras por presión, úlceras diabéticas, heridas quirúrgicas, quemaduras y lesiones cutáneas, además de autorizar su venta libre para el tratamiento de abrasiones, laceraciones e irritaciones menores de la piel. También incorpora nuevas presentaciones en envases de 4, 8, 16 y 34 onzas, así como una vida útil de 24 meses.

“Esta autorización amplía el valor de nuestra plataforma tecnológica Microcyn y crea nuevas oportunidades para nuestros socios comerciales, distribuidores y clientes de marcas privadas”, señaló Amy Trombly, directora general de Sonoma Pharmaceuticals, al anunciar la aprobación.

Aunque la empresa tiene su sede en Boulder, Colorado, y cotiza en el Nasdaq bajo la clave SNOA, mantiene en Guadalajara su principal centro de manufactura. Desde esa instalación produce soluciones médicas basadas en ácido hipocloroso estabilizado (HOCl) que distribuye a hospitales, cadenas comerciales y socios industriales en más de 55 países, lo que convierte a México en una pieza estratégica dentro de su cadena global de suministro.

La autorización de la FDA llega en un momento de expansión para la compañía. En los últimos meses, Sonoma anunció un acuerdo con Medline Industries para ampliar la distribución de sus productos para el cuidado de heridas en hospitales de Estados Unidos, lanzó nuevas iniciativas para fortalecer su presencia en el canal minorista estadounidense y realizó una oferta pública de acciones por u$s 4 millones para reforzar su posición financiera y respaldar su estrategia de crecimiento.

La relación de Sonoma con México va más allá de su capacidad manufacturera. En 2016, la empresa vendió a la farmacéutica mexicana Invekra los derechos comerciales de parte de su negocio en América Latina como parte de una estrategia para concentrarse en el desarrollo tecnológico, la manufactura y la expansión internacional de su plataforma Microcyn. La operación permitió a Invekra fortalecer su portafolio en la región, mientras Sonoma conservó la producción en Guadalajara, desde donde continúa abasteciendo tanto al mercado estadounidense como a clientes en Europa, Asia y América Latina.

Con la nueva autorización regulatoria, la compañía busca aprovechar la mayor flexibilidad comercial de Microdacyn para atraer nuevos distribuidores y fabricantes de marcas privadas, una estrategia que podría traducirse en un mayor volumen de producción desde México conforme crece la demanda de soluciones para el cuidado avanzado de heridas.

Querétaro: El músculo manufacturero que desafía el ruido político del T-MEC

Mientras los representantes comerciales de Washington, Ottawa y Ciudad de México acordaron que el T-MEC tendrá revisiones anuales por la próxima década, las iniciativas tipo nearshoring se siguen desarrollando de acuerdo a las dinámicas industriales y de mercado que señalan la imparable integración regional.

Es el caso de lo que día a día sucede en el Bajío mexicano, la poderosa zona central del país que con agronegocios y hubs de manufactura detona inversiones un día sí y otro también.

Un caso es el reciente anuncio de expansión de la francesa Safran de una inversión de u$s 140 millones para un nuevo taller de mantenimiento de motores avanzados.

Asimismo, Dymax anunció la apertura de un nuevo centro técnico. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Querétaro, el estado se ha consolidado como un epicentro de la manufactura de alta precisión y un imán indiscutible para la Inversión Extranjera Directa.

Con un complejo MRO de 50,000 metros cuadrados destinado a los motores aeronáuticos que mueven la aviación global, Safran amarra el destino logístico de Norteamérica a la capacidad técnica queretana.

De igual forma, el desembarco de Dymax en el parque industrial El Marqués para proveer adhesivos y fluidos a sectores hiperespecializados, como la electrónica automotriz y los dispositivos médicos, demuestra que la cadena de suministro local opera ya bajo estándares de Manufactura 4.0 que muy pocas regiones en América Latina pueden replicar.

Revolución en los patrocinios en la liga MX

Nike deja a Pumas, pero llega a Chivas; Puma deja a Chivas y llega a Pumas... no es un trabalenguas, es la rebatiña de las marcas más poderosas del mundo deportivo para vestir a los equipos más populares del futbol mexicano.

La gran bomba del verano la dio Nike al anunciar una alianza multianual masiva con el Club Deportivo Guadalajara. Con este acuerdo histórico, la firma estadounidense se convierte en el patrocinador y proveedor exclusivo de ropa deportiva del Rebaño Sagrado. El famoso Swoosh vestirá a todas las categorías de la institución del Rebaño Sagrado, incluyendo los primeros equipos varonil y femenil, fuerzas básicas, cuerpo técnico e incluso la división de Esports.

Bajo el concepto de un “Futuro Sagrado”, la marca reemplaza a Puma y debutará oficialmente en la cancha el próximo 18 de julio en el arranque del torneo local, buscando conectar con los más de 40 millones de aficionados que Chivas presume en México y Estados Unidos.

Por otro lado, la capital del país también experimenta un cambio radical en su indumentaria. Tras un largo periodo de relación comercial, Nike dejó de patrocinar a los Pumas de la UNAM. Ante este movimiento, Puma, asumirá el reto de vestir al conjunto universitario. Este cambio de felino a felino promete una renovación total en los uniformes del equipo del Pedregal, uniendo la garra de la escuadra auriazul con los diseños dinámicos de la firma germana.

Estas transiciones marcan el inicio de una nueva era comercial en el fútbol mexicano. Mientras Chivas globaliza aún más su impacto de la mano de Nike, Pumas se reestructura con Puma para mantener su estatus de alta competencia. Las canchas mexicanas no solo verán rodar el balón, sino también una intensa batalla de estrategias de marketing deportivo.