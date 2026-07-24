La iniciativa sostiene que CASMU-IAMPP aún no logró superar la situación económico-financiera que está tratando de saldar desde hace muchos años.

El Poder Ejecutivo señala que la mutualista mantiene “un elevado nivel de endeudamiento”, originado en buena medida por obligaciones contraídas en el pasado a altas tasas de interés para cubrir necesidades de liquidez de corto plazo. Esa situación, agrega el texto, generó un descalce entre ingresos y egresos.

El texto también menciona que “si bien el Directorio que asumió funciones el 2 de octubre de 2025 implemento medidas de ahorro y mejora de la gestión, el elevado peso de la carga de intereses es superior al impacto positivo que dichas medidas han tenido hasta el momento”.

Además de habilitar el nuevo fideicomiso, la propuesta incluye modificaciones a la legislación vigente sobre la actuación del Estado en estos casos. El objetivo declarado es “fortalecer las capacidades de supervisión y acompañamiento” sobre las instituciones que acceden al Fondo de Garantía, así como promover una mejor gestión de los riesgos asociados al uso de recursos públicos.

El proyecto quedará ahora a consideración del Parlamento, que deberá definir si aprueba una nueva asistencia financiera para la mutualista.