La Dirección General Impositiva (DGI) informó que, a un mes del comienzo de la campaña 2026 del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), un total de 233.555 contribuyentes ya confirmaron su declaración jurada. Desde el inicio de la campaña, el 26 de junio pasado, la página web de la DGI acumuló más de 415.000 consultas a los datos precargados de las diciembre.

Además, la DGI detalló que 166.350 personas percibieron las devoluciones automáticas, por un monto global de 1.182.394.089 pesos —casi 29,5 millones de dólares—, sumas que fueron depositadas en cuentas bancarias o abonadas mediante redes de cobranza.

El plazo para presentar la declaración jurada vence el 31 de agosto, fecha en la que también opera el vencimiento de la primera cuota. La DGI recordó que están obligadas a declarar las personas que en 2025 tuvieron más de un empleo en relación de dependencia y cuyos ingresos nominales anuales superaron los 963.510 pesos.

Entre las deducciones permitidas en la declaración se incluyen el pago del alquiler y las cuotas de préstamos hipotecarios, beneficios que pueden reducir la carga impositiva de los contribuyentes. La DGI recomendó a los contribuyentes revisar cuidadosamente los datos precargados en el sistema y mantener actualizados sus datos bancarios.

Con la campaña aún en curso, las autoridades insistieron en la conveniencia de utilizar los canales digitales para realizar consultas y presentar declaraciones, con el objetivo de reducir tiempos y minimizar errores.