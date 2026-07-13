El complejo habitacional Parque Guaraní, en Maroñas, recibió la entrega de contenedores intradomiciliarios y composteras en el marco del programa Hogares Sustentables.

La intervención alcanzó a 333 viviendas y permitió el retiro de 10 contenedores ubicados en la vía pública, como parte de la transición hacia una gestión de residentes.

Además de los dispositivos para residuos mezclados, se instalaron dos puntos de disposición de materiales reciclables en Yaguareté esquina Paralela Guaviyú y en Urutau esquina Ñacurutú.

En el Complejo Guaraní la recolección de residuos mezclados se realizará los días martes y sábados a partir de las 14:00; posteriormente los residuos serán trasladados al Sitio de Disposición Final.

Leonardo Herou, director del Departamento de Desarrollo Ambiental, ofreció una charla explicativa a vecinos sobre el uso del nuevo equipamiento y destacó el trabajo previo con reuniones preparatorias en el barrio para ajustar los detalles de la entrega de contenedores y composteras.