La devastación que dejó el terremoto en Venezuela reavivó las alertas sobre el alto riesgo de desastres naturales en América Latina.

El Ministerio de Defensa informó que este sábado, a las 8:00 de la mañana, partirá desde Uruguay un avión Hércules con 15 toneladas de ayuda humanitaria destinada a las zonas más afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio. El envío se suma al vuelo anterior, que el 4 de julio transportó una carga similar compuesta por insumos médicos.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5 según los informes iniciales, dejaron hasta ahora un saldo devastador. El último balance oficial difundido por la presidencia de la Asamblea Nacional, a través de Jorge Rodríguez, reporta 4.829 fallecidos y 16.740 personas heridas. Las cifras se conocen en medio de la preocupación por el número de desaparecidos: la Organización de las Naciones Unidas advirtió que esa cifra podría ascender.

La tragedia golpeó con especial dureza al estado de La Guaira, vecino de Caracas, donde rescatistas y familiares siguen excavando entre los escombros en busca de restos humanos.

El nuevo vuelo uruguayo forma parte de esfuerzos regionales para mitigar el impacto inmediato de la catástrofe y proveer insumos esenciales a la población afectada. Funcionarios del Ministerio de Defensa señalaron que la carga incluye artículos prioritarios para atención médica y alimentación, y que la operación busca agilizar la entrega para que la ayuda llegue cuanto antes a las comunidades más vulnerables.