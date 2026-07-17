La disminución de la vacunación infantil preocupa en Estados Unidos. Fuente: Archivo.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que realizará una campaña de vacunación contra el meningococo dirigida a todos los alumnos de las Escuelas N°102 y N°195 y del jardín de infantes 374, ubicado junto a esos centros educativos en el barrio Ituzaingó de Montevideo.

La medida fue comunicada este jueves durante una reunión informativa celebrada en la escuela, en la que participaron autoridades del MSP, familiares y docentes.

Representantes del MSP señalaron que la vacunación comenzará la próxima semana, una vez arriben las dosis necesarias, y que la convocatoria busca dar respuesta y tranquilidad a la comunidad tras el fallecimiento de una alumna de quinto año que contrajo la enfermedad.

La niña había sido internada el domingo y murió en la madrugada del miércoles.

El encuentro tuvo por objetivo explicar las características del meningococo, responder preguntas de padres y docentes y detallar los pasos a seguir. Participaron tres representantes del MSP y el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani.

El meningococo es una enfermedad bacteriana que puede provocar cuadros graves, por lo que las autoridades enfatizaron la importancia de la vacunación y del seguimiento estricto de los protocolos de atención y vigilancia epidemiológica.

Las autoridades sanitarias no detallaron aún el calendario exacto ni el lugar preciso de administración de las vacunas.

Padres y docentes presentes en la reunión manifestaron tanto preocupación por el episodio fatal como alivio por la decisión de las autoridades de implementar medidas preventivas.