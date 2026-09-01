Desde este martes 1º de setiembre los estudiantes beneficiarios del boleto gratuito cuya cédula de identidad termine en cero pueden cargar sus viajes mensuales directamente en el ómnibus, sin necesidad de concurrir a redes de cobranza o los locales de STM.

Cuando los estudiantes validen el primer viaje del mes, automáticamente les quedarán precargados los 50 boletos correspondientes al período, explicó el director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez.

Esta modalidad se extenderá a todos los beneficiarios del boleto estudiantil gratuito a partir del próximo mes de octubre, señaló Benítez.

En total, unos 73 mil estudiantes reciben este beneficio en Montevideo, según cifras de la comuna capitalina.

Benítez adelantó que el Departamento de Movilidad también trabaja en cambios en la aplicación Cómo Ir y planea implementar a mediados de 2027 un sistema que permita pagar el boleto directamente en el ómnibus con tarjetas de débito, crédito o prepagas, o mediante el celular.