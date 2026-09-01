El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MGAP) entregará de forma gratuita a los pequeños productores y a los productores familiares las vacunas contra la tristeza parasitaria bovina, una enfermedad transmitida por la garrapata y que causa pérdidas anuales por 90 millones de dólares.

“Vamos a entregar a través de los servicios ganaderos la hemovacuna. Es una vacuna que previene la enfermedad por la cual mueren los animales. No es contra la garrapata, sino contra la enfermedad que puede transmitir la garrapata”, explicó el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti. Sostuvo que estas vacunas se aplicarán en este mes de setiembre y en octubre.

El jerarca señaló que los primeros beneficiados serán los productores ganaderos inscritos en el Instituto Nacional de Colonización y en Procría, el programa oficial de innovación para una ganadería de cría sostenible.

“Vamos a ampliar la producción y además el Ministerio ha adquirido de un laboratorio particular vacunas para poder atender la demanda que supera la capacidad del Ministerio”, dijo Fratti en rueda de prensa.

La tristeza parasitaria es una de las principales causas de muerte de bovinos en Uruguay, explicó el ministro. “Estas enfermedades son de alta mortalidad en bovinos mayores a dos años, moderada en animales de sobreaño y leve en terneros”, precisó.

Fratti dijo que las pérdidas económicas que surgen de estas enfermedades no son causadas solamente por la muerte del ganado, sino también por la disminución de la producción de carne y leche y por los abortos que causa.

Además, explicó que es causada por parásitos microscópicos que se encuentran dentro de los glóbulos rojos y puntualizó que las muertes están relacionadas con la edad de los animales.